Si perde sul monte Gazzo e passa la notte al freddo salvo 78enne

Da genovatoday.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 78 anni si è perso sul monte Gazzo mentre cercava erbe selvatiche e ha trascorso la notte al freddo. La sua uscita mattutina si è trasformata in un vero e proprio calvario, quando è scivolato tra i cespugli e non è più riuscito a tornare indietro. La zona, molto ripida e ricca di vegetazione, ha complicato le operazioni di salvataggio.

È uscito per cercare delle erbe selvatiche, ma è caduto nella vegetazione senza più riuscire a liberarsi. Un uomo di 78 anni è stato ritrovato nella serata di lunedì 16 febbraio, mentre vagava dolorante e in stato confusionale nei pressi del monte Gazzo. In via Rollino un cittadino aveva avvertito i poliziotti di aver sentito richieste di aiuto da parte di un uomo provenire dal bosco. Gli agenti di polizia, supportati dai Vigili del Fuoco, si sono così addentrati nella zona indicata insieme ai soccorritori del Soccorso Alpino. Sotto alcuni rovi è stato individuato l’uomo, che è stato liberato ricevendo le prime cure mediche.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

