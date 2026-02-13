Meloni vola in Eritrea Si accende lo scontro sul Referendum

Da tv2000.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La premier Meloni ha lasciato il Belgio per volare in Eritrea, dove incontrerà il presidente Isaias Afwerki, nel tentativo di rafforzare i rapporti bilaterali e sostenere la sua richiesta di maggiore attenzione da parte dell’Europa sulla questione migratoria. Mentre in Italia si intensificano le polemiche sul referendum annunciato dal governo, le tensioni tra le diverse forze politiche si fanno più forti, dividendo ulteriormente il panorama politico nazionale.

La premier Meloni dal Belgio sostiene il nuovo passo chiesto all’Europa. Mentre sul fronte interno si accende lo scontro sul referendum. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

meloni vola in eritrea si accende lo scontro sul referendum

© Tv2000.it - Meloni vola in Eritrea. Si accende lo scontro sul Referendum

Approfondimenti su meloni vola

Referendum, si accende lo scontro: ecco cosa dicono gli ultimi sondaggi

I sondaggi più recenti alimentano lo scontro tra le due parti in vista del referendum costituzionale previsto per il 22 e il 23 marzo.

Caso Renee Nicole Good, si accende lo scontro politico negli Stati Uniti sul metodo Trump

Il caso di Renee Nicole Good ha suscitato un intenso dibattito negli Stati Uniti, evidenziando le tensioni tra le forze dell’ordine e le questioni di immigrazione.

Meloni vola in Eritrea. Si accende lo scontro sul Referendum

Video Meloni vola in Eritrea. Si accende lo scontro sul Referendum