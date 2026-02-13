Meloni vola in Eritrea Si accende lo scontro sul Referendum

La premier Meloni ha lasciato il Belgio per volare in Eritrea, dove incontrerà il presidente Isaias Afwerki, nel tentativo di rafforzare i rapporti bilaterali e sostenere la sua richiesta di maggiore attenzione da parte dell’Europa sulla questione migratoria. Mentre in Italia si intensificano le polemiche sul referendum annunciato dal governo, le tensioni tra le diverse forze politiche si fanno più forti, dividendo ulteriormente il panorama politico nazionale.

La premier Meloni dal Belgio sostiene il nuovo passo chiesto all’Europa. Mentre sul fronte interno si accende lo scontro sul referendum. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Meloni vola in Eritrea. Si accende lo scontro sul Referendum Approfondimenti su meloni vola Referendum, si accende lo scontro: ecco cosa dicono gli ultimi sondaggi I sondaggi più recenti alimentano lo scontro tra le due parti in vista del referendum costituzionale previsto per il 22 e il 23 marzo. Caso Renee Nicole Good, si accende lo scontro politico negli Stati Uniti sul metodo Trump Il caso di Renee Nicole Good ha suscitato un intenso dibattito negli Stati Uniti, evidenziando le tensioni tra le forze dell’ordine e le questioni di immigrazione. Meloni vola in Eritrea. Si accende lo scontro sul Referendum La presidente del Consiglio Giorgia Meloni vola nel capoluogo piemontese per incontrare gli agenti feriti. Solidarietà da parte del Capo dello Stato LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/02/sabato-di-scontri-a-torino-per-il-corteo-pro-askatasuna-arresti-e - facebook.com facebook Meloni, in volo verso la Corea del Sud, condanna la repressione in Iran, confermando la disponibilità italiana per il board di Gaza. Sulla Groenlandia: "Va considerato territorio di responsabilità della Nato", "anche per quello che eventualmente riguarda la no x.com