Eredita i debiti previdenziali del padre la Cassazione | Non deve un euro all’Inps

La Cassazione ha stabilito che un lavoratore autonomo non deve pagare i debiti previdenziali ereditati dal padre, perché non ha obblighi con l’Inps. La sentenza chiarisce che i redditi di capitale, come quelli provenienti da partecipazioni societarie senza attività lavorativa, non devono essere inclusi nel calcolo della base imponibile. Il caso riguarda un professionista che aveva ereditato obblighi previdenziali, ma la Corte ha confermato che questi non sono più dovuti. La decisione riguarda anche altri lavoratori con patrimoni di questo tipo.

Decisivo il fatto che il socio non svolgesse attività lavorativa in azienda: gli utili sono redditi di capitale e non vanno calcolati nella base imponibile contributiva "Il lavoratore autonomo deve includere nella base imponibile la totalità dei redditi d'impresa. Devono essere esclusi, per contro, i redditi di capitale, come quelli derivanti da una partecipazione a società di capitali che non si accompagni alla prestazione di attività lavorativa". E questo vale anche per la pensione di reversibilità. La pronuncia è l'ultimo capitolo di un braccio di ferro giudiziario iniziato davanti al Tribunale di Terni e proseguito in Corte d'appello a Perugia.