Si fingono poliziotti e truffano un' anziana per 300mila euro a Bologna è aperta la caccia all' uomo

Una donna di Bologna ha subito una truffa da parte di falsi agenti di polizia che si sono fatti passare per ufficiali e le hanno sottratto 300.000 euro. La vittima, ignara dell’inganno, ha consegnato il denaro credendo di collaborare con le forze dell’ordine. Le autorità stanno attualmente cercando i responsabili, mentre si raccomanda di verificare sempre l’identità degli operatori prima di consegnare denaro o informazioni sensibili. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla diffusione di queste truffe.

300.000 euro sottratti a una donna, questo il bilancio dell’ennesima truffa ai danni di cittadini anziani a Bologna. L’episodio, avvenuto ieri, è stato messo in atto da ignoti che si sono finti agenti di polizia, riuscendo con l’inganno a ottenere ingenti somme di denaro tramite bonifici bancari. Anziana truffata a Bologna Nelle ultime due settimane si è registrato un aumento significativo di truffe ai danni dei cittadini nel territorio di Bologna. Le principali vittime di questi raggiri risultano essere persone anziane, considerate più vulnerabili e spesso prese di mira da malintenzionati che sfruttano la loro buona fede. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Truffano un’anziana ma vengono fermati in A1: recuperati gioielli e 600 euroDue uomini residenti in provincia di Napoli sono stati fermati lungo l’A1 mentre tentavano di fuggire con gioielli e denaro trafugati a un’anziana di Parma.

Via Empedocle Restivo, finti finanzieri truffano anziana e le svuotano la cassaforte: bottino da 100 mila euroDue individui travestiti da finanzieri hanno truffato un’anziana, riuscendo a svuotare la cassaforte con un bottino di circa 100 mila euro.

Faenza. Si finge carabiniere e rapina una coppia di anziani: arrestato dalla Polizia in flagranzaSi è presentato come un appartenente alle forze dell’ordine, ha conquistato la fiducia di una coppia di anziani ed è riuscito a entrare nella loro ... ravennanotizie.it

Trieste, finti poliziotti terrorizzano un’anziana: Suo figlio nei guai, servono oro e soldiNuovo episodio di tentata truffa telefonica a Trieste, dove ignoti si sono spacciati per appartenenti alle forze dell’ordine contattando un’anziana residente. Con la consueta tecnica dell’emergenza fa ... triestecafe.it

