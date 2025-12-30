I finti poliziotti che entrano in casa e rubano gioielli e soldi anche la fede del marito defunto

Finti poliziotti, con l’inganno e senza scrupoli, si sono introdotti nelle case di due donne, spacciandosi per ufficiali in cerca di un ladro. Con questa falsa identità, sono riusciti a entrare rapidamente negli appartamenti, rubando gioielli, denaro e anche la fede del marito defunto. Un episodio che evidenzia l’importanza di verificare attentamente l’identità di chi si presenta come rappresentante delle forze dell’ordine.

Con la (falsa) scusa di ricercare un ladro, e indossando la (finta) divisa di poliziotti sono riusciti a entrare senza problemi negli appartamenti di due donne e sono riusciti a rubare in pochi minuti gioielli e denaro. Il fatto è accaduto nella mattinata di martedì 30 dicembre a Monza, in un.

