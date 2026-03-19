Scialpinista ferito nella bufera sul Monviso | i compagni lo salvano scavando una buca nella neve

Durante una traversata sulla parete sud del Monviso, sette scialpinisti sono stati coinvolti in un incidente, quando uno di loro si è ferito a una gamba a circa 2.000 metri di quota. I compagni hanno agito rapidamente, scavando una buca nella neve per estrarre e soccorrere l'infortunato. L'uomo è stato poi assistito e recuperato dal gruppo.

L'uomo stava effettuando una traversata sulla parete sud del Monviso con un gruppo di altre sei persone quando è rimasto ferito a una gamba a quota 2.800 metri: gli amici hanno scavato una fossa nella neve, chiamata truna, per evitare che rischiasse di morire assiderato. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Bufera di neve sul Monte Bregagno: perde l’orientamento nella tormenta a 2100 metri, salvato dal soccorso alpinoAllarme nel primo pomeriggio di sabato sopra il Lago di Como: l’escursionista ha chiamato il 112 mentre era bloccato nella tormenta. Carabinieri salvano un sannita 80enne disperso nella neveUna chiamata nella notte ha trasformato una potenziale tragedia in un salvataggio eroico. Una selezione di notizie su Scialpinista ferito Argomenti discussi: Scialpinista ferito nella bufera sul Monviso: i compagni lo salvano scavando una buca nella neve. Scialpinista ferito nella bufera sul Monviso: i compagni lo salvano scavando una buca nella neveL'uomo stava effettuando una traversata sulla parete sud del Monviso con un gruppo di altre sei persone quando è rimasto ferito a una gamba a quota 2 ... fanpage.it Scialpinista ferito a 2800 metri, salvato dopo ore nella neveBloccato in quota, ferito e con il maltempo in arrivo. È servito un intervento complesso per soccorrere uno scialpinista infortunato nel territorio di Pontechianale, nel Cuneese. L’allarme è scattato ... giornalelavoce.it