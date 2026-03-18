L’attrice americana ha adottato tre bambini di nome Roan, Laird e Quinn. Recentemente, ha rilasciato un’intervista al magazine francese Paris Match, in cui ha parlato della sua decisione di non avere figli biologici e dei nove aborti che ha subito nel corso della sua vita. La sua testimonianza evidenzia il percorso personale e le scelte legate alla sua famiglia.

Sharon Stone ha adottato tre bambini, Roan, Laird e Quinn, ma solo recentemente, in un’intervista con il magazine francese Paris Match, l’attrice americana si è aperta sui motivi che l’hanno portata a questa scelta. Stone, 68 anni compiuti lo scorso 10 marzo, ha spiegato di avere una particolare condizione genetica, il fattore Rh, che condivide con i fratelli e le sorelle; avere tale fattore significa che, in gravidanza, le donne con gruppo Rh negativo possono produrre anticorpi, chiamati anti-D, contro i globuli rossi del feto, nel caso in cui sia il bambino che il padre siano Rh positivo. Gli anti-D distruggono i globuli rossi del feto, arrivando, nei casi più gravi, a morte endouterina. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Perché non ho avuto figli biologici” Sharon Stone sulla gravidanza mancata e i 9 aborti

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