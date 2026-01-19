Settore giovanile amaranto | rimonta della Primavera carattere Under 16 test impegnativi a Genova

Questa settimana il settore giovanile della SS Arezzo ha affrontato incontri impegnativi, evidenziando il progresso della Primavera con una rimonta significativa e mettendo in luce il carattere dell’Under 16 durante i test a Genova. Gli impegni hanno fornito spunti utili per valutare lo sviluppo delle diverse squadre, confermando l’impegno costante nel percorso di crescita dei giovani calciatori amaranto.

Un fine settimana ricco di spunti per il settore giovanile della SS Arezzo, impegnato in un nuovo turno di campionato che ha offerto indicazioni importanti sul percorso di crescita delle varie formazioni. Dalla reazione della Primavera sul campo del Pontedera, alla prova di personalità dell'Under 16 contro il Gubbio, fino alle difficili trasferte delle categorie più giovani sui campi del Genoa, gli amaranto hanno mostrato segnali incoraggianti sotto il profilo tecnico e mentale. La Primavera conquista un pareggio prezioso in rimonta contro il Pontedera, chiudendo sul 2-2 una gara iniziata in salita.

Settore giovanile amaranto: gol, carattere e crescita nel weekend di gare

Il settore giovanile dell’Arezzo si distingue nel weekend con prestazioni di carattere e crescita, coinvolgendo squadre dalla Primavera agli Under 13 su tutto il territorio italiano. Un periodo di impegno e sviluppo che evidenzia il talento e la determinazione dei giovani calciatori amaranto.

