Settore giovanile Il sabato perfetto Doppio successo per Allievi e U15

Nel settore giovanile, si è disputato un importante incontro tra Allievi e Under 15, entrambi impegnati ieri pomeriggio. La giornata si è conclusa con un doppio risultato positivo per le squadre bianconere, che continuano a confermare il loro impegno e la crescita nel percorso di sviluppo. Un'occasione per valorizzare il lavoro quotidiano e il talento dei giovani atleti.

Doppio successo per gli Allievi e i Giovanissimi Under 15 bianconeri, scesi in campo ieri pomeriggio. I primi, impegnati in casa della Sinalunghese hanno dilagato: 0-11 il risultato finale. La giovane Robur è così riuscita a tenersi stretto il primo posto con l’Unione Poggibonsese, vittoriosa 5-0 sul Castellina Scalo, ancora indietro di due gradini. I giovanissimi Under 15 si sono invece imposti 0-1 sul campo della Sinalunghese, grazie alla rete di Guberti. Anche per loro il successo è servito per tenere saldamente in mano la prima posizione: 42 i punti conquistati in quattordici giornate, con un ampio margine di vantaggio sulle inseguitrici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Settore giovanile. Il sabato perfetto. Doppio successo per Allievi e U15 Leggi anche: Settore giovanile, successi per U18 e U15: non va oltre il pareggio l’U17 Leggi anche: Milan, il bilancio di fine anno del Settore Giovanile rossonero: dall’U18 all’U15 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. IL PUNTO DEL SABATO - L`Under 14 vince il big match e vola al secondo posto. Weekend Settore Giovanile Forza ragazzi, forza Bra #weekend #settoregiovanile #seriec #forzabra - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.