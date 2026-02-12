Volontario Croce Bianca di Piacenza in servizio alle Olimpiadi

Un volontario della Croce Bianca di Piacenza ha passato una settimana al campo base di Rasun di Sotto, vicino ad Anterselva, durante le Olimpiadi di Biathlon. Enrico Vigilante si è occupato di aiutare nella gestione dei pasti e della logistica, contribuendo così all’organizzazione dell’evento.

Il campo, situato nei pressi della caserma dei vigili del fuoco di Rasun, è stato allestito dalla Croce Bianca di Bolzano con l’obiettivo di garantire pasti e supporto logistico al personale impiegato nelle competizioni. Tra giornate di gare e allenamenti, si distribuiscono mediamente 140-150 pasti al giorno, oltre alla preparazione di sacchetti picnic per chi non rientra a pranzo.Il campo base è dotato di moduli cucina, lavastoviglie, lavatrice, unità abitative, bagni, docce, tenda relax e tutta la logistica necessaria, come celle frigorifere e generatori. A supporto della Croce Bianca di Bolzano operano volontari ANPAS provenienti da tutto il territorio nazionale, insieme a colleghi internazionali provenienti da Austria, Francia e Lituania: complessivamente 20-25 volontari impegnati nella gestione del campo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

