Alisha Lehmann ha annunciato il suo trasferimento dal Como Women al Leicester, segnando la fine della sua esperienza in Italia. Dopo un anno e mezzo tra Juventus e Como, la calciatrice svizzera torna in Inghilterra, definendo questa scelta come un passo importante per il suo percorso professionale. La sua decisione evidenzia le dinamiche di mobilità nel calcio femminile e le opportunità di crescita all’estero.

Era nell’aria e da ieri è ufficiale: Alisha Lehmann ha lasciato il calcio italiano. Un’esperienza esaurita in un anno e mezzo, vissuto prima con la maglia della Juventus e poi con quella del Como Women, la società che oggi rappresenta la città nella Serie A femminile. Tecnicamente non è un trasferimento, quello al Leicester (a titolo definitivo con un contratto fino all’estate del 2028) che lascia un vuoto incolmabile nel club lariano. La giocatrice svizzera, tra sei mesi alla Signora nella passata stagione e l’anno solare vissuto da gennaio 2025 in poi sul lago, non ha fatto faville: tre reti in tutto, una sola nel 2025-26, decisiva per battere l’Inter in Serie A Women’s Cup. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie A femminile, la star dei social lascia il Como Women e va al Leicester. Lehmann torna in Inghilterra: "Scelta di vita»

Alisha Lehmann lascia il Como, l’ex Juventus Women firma con un altro club: il comunicato ufficiale dei larianiAlisha Lehmann lascia il Como per approdare al Leicester, come annunciato ufficialmente dai lariani.

Alisha Lehmann non gioca neanche nel Como Women: possibile questo nuovo trasferimento lontano dalla Serie AAlisha Lehmann, attaccante svizzera nota nel panorama calcistico femminile, non fa parte della rosa del Como Women.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Prima gara del 2026 per la femminile, la Serie C vince, Serie B in trasferta; La Serie A Femminile non è diventata il vero ‘motore’ del sistema: è solo un ‘vertice’ che fatica a trainare la crescita della ‘piramide rosa’; La Serie A Women piange la scomparsa di Rocco Commisso. Cappelletti: Ha creduto fortemente nel calcio femminile, ci mancherà; Serie B Femminile – La Freedom comincia il 2026 in casa con il Trastevere. Como a Vicenza per continuare la fuga.

Serie A Élite femminile: all’Albonico passa il Valsugana, sconfitta per l’IVECO CUS TorinoLa formazione universitaria dei coach Alberto Carbone, Gianmarco Perrone e Davide Culcasi ha lottato con carattere e determinazione contro le vicecampionesse d’Italia ... tuttosport.com

Juve Women ko, Salvai non basta: il derby d'Italia femminile va all'Inter95' - Triplice fischio! Il derby d'Italia femminile va all'Inter. Sconfitta per la Juve Women. 85' - Episodio singolare nel finale di partita. Salvai commette un fallo ma l'arbitro sbaglia persona e ... tuttosport.com

Lega Pallavolo Serie A Femminile - facebook.com facebook