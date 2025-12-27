Sergio Ramelli a sinistra fa ancora paura

C'è un libro che da tanti anni ricorda la vicenda di Sergio Ramelli. "Una storia che fa ancora paura" è il sottotitolo e arrivati al 50esimo anniversario della morte del giovane militante milanese del Fronte della Gioventù - aggredito da esponenti di Avanguardia Operaia a colpi di chiave inglese sotto casa e venuto a mancare dopo 47 giorni di agonia in ospedale - neanche il lenire delle stagioni ha spento gli speciosi pruriti dell'antifascismo sulla vicenda dello studente. In questo scenario il coraggioso primo cittadino di Nardò, città gioiello incastonata nel Salento, Giuseppe Mellone ha deciso insieme alla sua giunta di intitolare il nuovo edificio scolastico che sorgerà in Piazza Giulio Pastore proprio a Sergio Ramelli.

