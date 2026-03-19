Durante il serale di Amici 25, Maria De Filippi ha annunciato che Amadeus sarà in giuria, mentre Alessandro Cattelan non parteciperà come giudice, ma avrà comunque un ruolo ancora da definire. La presentatrice ha mantenuto il riserbo su dettagli specifici, lasciando in sospeso le interpretazioni di fan e addetti ai lavori. La scelta ha sorpreso gli spettatori e i media, che avevano ipotizzato altre configurazioni.

Maria De Filippi ha depistato web e giornalisti con un piano perfetto: Amadeus in giuria al Serale di Amici 25, Alessandro Cattelan fuori — ma con un ruolo ancora misterioso. C’è un motivo se Maria De Filippi è considerata la regina incontrastata della televisione italiana: sa tenere in pugno il pubblico come nessun altro. E lo ha dimostrato ancora una volta con un colpo di scena da manuale, proprio alla vigilia del Serale di Amici 25. Tutti erano convinti che il quarto giudice fosse Alessandro Cattelan. Tutti si sbagliavano. Il quarto giudice è Amadeus. Il depistaggio perfetto di Maria De Filippi. Per giorni, il web ha ragionato sugli indizi seminati dal programma sui social. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Serale di Amici 25, Maria De Filippi li ha fregati tutti: il piano segreto su Amadeus e Cattelan

Articoli correlati

Da Santarcangelo al Serale di Amici 25, ora tutti tifano per Valentina: è in finale da Maria De FilippiDopo Giovanni Cricca, un’altra giovane artista del Riminese punta alla finale del talent show di Maria De Filippi: ha conquistato il pubblico...

Amici 25 verso il Serale: ecco i giudici scelti da Maria De FilippiLa nuova giuria del Serale è finalmente svelata: tra musica, tv e danza, i quattro protagonisti porteranno punti di vista diversi.

Una selezione di notizie su Serale di Amici 25 Maria De Filippi li...

Temi più discussi: Amici 25, la nuova giuria: dentro Cattelan e D'Alessio con D'Amario e Malgioglio; Amici 25, al via il serale. Il mistero della giuria, la sfida con Canzonissima di Milly Carlucci; Serale Amici 25: le squadre ufficiali con l'addio ai CuccaLo; Amici 2026, quando inizia il serale, i concorrenti e cosa sapere.

Amici 25: anticipazioni prima puntata del Serale di sabato 21 marzo! Ospiti ed eliminatoAl via la registrazione del Serale di Amici 25, con nuovi giudici, ospiti musicali e squadre pronte per la fase finale del talent. serial.everyeye.it

Amici 25, ecco da chi sarà formato il corpo di ballo dei professionisti del SeraleIl Serale di Amici 25 andrà in onda a partire da sabato 21 marzo su Canale 5: ecco chi sono i ballerini professionisti che compongono il corpo di ballo del talent! comingsoon.it