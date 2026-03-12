Da Santarcangelo al Serale di Amici 25 ora tutti tifano per Valentina | è in finale da Maria De Filippi

Da Santarcangelo al Serale di Amici 25, ora tutti tifano per Valentina, che è arrivata in finale sotto la conduzione di Maria De Filippi. Dopo l’esperienza del riccionese Giovanni Cricca, che nel 22 si è distinto fino all’ultima fase della competizione, il Riminese e in particolare la zona di Santarcangelo di Romagna continuano a sostenere una giovane artista che punta a conquistare il primo posto nel talent di Mediaset.

Dopo Giovanni Cricca, un’altra giovane artista del Riminese punta alla finale del talent show di Maria De Filippi: ha conquistato il pubblico cantando il "Buon trasloco" di Olly Dopo l’avventura del riccionese Giovanni Cricca, nella stagione 22 arrivato fino all’atto finale, ora il Riminese e più nello specifico Santarcangelo di Romagna fanno il tifo per un’altra giovane artista che potrebbe ambire ad arrivare fino in fondo ad Amici 25, il talent show di Mediaset ideato e condotto da Maria De Filippi. Durante l’ultima puntata di Amici 25, la romagnola Valentina Pesaresi ha regalato una performance intensa sulle note di "Buon trasloco" di Olly, conquistando l’accesso al Serale con tre sì dai professori di canto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

