La giuria del Serale di Amici 25 è stata annunciata da Maria De Filippi. I quattro giudici, scelti tra esperti di musica, televisione e danza, si preparano a valutare le esibizioni degli studenti. La composizione del team giudicante è composta da professionisti con background differenti, pronti a offrire il loro parere durante le puntate. La prima puntata del Serale è ormai alle porte.

La nuova giuria del Serale è finalmente svelata: tra musica, tv e danza, i quattro protagonisti porteranno punti di vista diversi. Ecco i nomi e gli indizi che hanno aiutato a svelarli. Siamo alla vigilia della partenza del Serale di Amici di Maria De Filippi 25, la fase finale del talent show che ci accompagnerà fino alla proclamazione del nuovo campione che succederà a Daniele Doria, il ballerino vincitore nel 2025. Nei giorni scorsi, sui profili social ufficiali del programma erano comparsi alcuni misteriosi indizi che avevano fatto discutere i fan sulla possibile composizione della giuria. Secondo quanto riportato da Adnkronos, i giudici del Serale saranno Alessandro Cattelan, Gigi D'Alessio, Elena D'Amario e Cristiano Malgioglio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Amici 25 verso il Serale: ecco i giudici scelti da Maria De Filippi

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