A Pozzuoli potenziata videosorveglianza con 8 telecamere hi-tech controlli anche su assicurazione e revisione

A Pozzuoli, il sistema di videosorveglianza è stato incrementato con l’installazione di otto nuove telecamere hi-tech, portando il totale a 100 unità. Le telecamere sono dedicate al monitoraggio del traffico e alla sicurezza pubblica, contribuendo a migliorare la qualità della vita cittadina. I controlli si estendono anche alle verifiche su assicurazioni e revisioni, rafforzando le misure di prevenzione e sicurezza nel territorio.

