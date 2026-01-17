A Pozzuoli potenziata videosorveglianza con 8 telecamere hi-tech controlli anche su assicurazione e revisione
A Pozzuoli, il sistema di videosorveglianza è stato incrementato con l’installazione di otto nuove telecamere hi-tech, portando il totale a 100 unità. Le telecamere sono dedicate al monitoraggio del traffico e alla sicurezza pubblica, contribuendo a migliorare la qualità della vita cittadina. I controlli si estendono anche alle verifiche su assicurazioni e revisioni, rafforzando le misure di prevenzione e sicurezza nel territorio.
A Pozzuoli (Napoli) sale a 100 il numero delle telecamere di videosorveglianza; serviranno a monitorare il traffico, ma anche per la sicurezza cittadina. 🔗 Leggi su Fanpage.it
