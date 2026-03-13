Rc auto in arrivo la norma contro gli evasori | telecamere e Ztl per scoprire chi non paga l'assicurazione
Entro l'estate sarà adottata una nuova normativa per contrastare l'evasione dell'Rc auto. Il provvedimento, annunciato dal ministro, prevede l'uso di telecamere nelle Ztl e di altri sistemi automatici per individuare chi circola senza copertura assicurativa. La misura mira a contrastare i veicoli non assicurati che circolano regolarmente nelle città.
È in arrivo entro la prossima estate una norma per contrastare l'evasione dell'Rc auto. Il provvedimento, annunciato dal ministro Salvini, punta a usare le telecamere delle Ztl e altri dispositivi automatici per scovare gli automobilisti che circolano senza assicurazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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