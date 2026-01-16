Senegal-Marocco è la migliore finale possibile della Coppa d' Africa

Domenica 18 gennaio si disputa la finale della Coppa d'Africa 2025, tra Senegal e Marocco. La partita si svolge a Rabat, al Prince Moulay, e rappresenta l’atto conclusivo di un torneo che ha visto le migliori squadre del continente confrontarsi per il titolo. Questa finale mette di fronte due squadre di grande valore e tradizione, offrendo agli appassionati un incontro di elevata qualità e prestigio.

Domenica 18 gennaio la Coppa d’Africa arriva all’ultimo atto. Senegal-Marocco, finale della TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations Morocco 2025, si gioca a Rabat, al Prince Moulay Abdellah Stadium, con calcio d’inizio alle 20 locali. Il Senegal arriva all’appuntamento dopo l’1-0 all’Egitto a Tangeri, mentre il Marocco – padrone di casa – ha staccato il biglietto in una semifinale tiratissima, eliminando la Nigeria ai rigori, sempre a Rabat. All’alba, a Salé, l’erba è troppo perfetta per essere solo erba. Non perché brilli, ma perché non porta segni. Niente buche, niente rimbalzi stonati. È un campo che ti dice subito una cosa: qui il calcio non è un ‘incidente’, è un metodo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

