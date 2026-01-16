Senegal-Marocco è la migliore finale possibile della Coppa d' Africa

Domenica 18 gennaio si disputa la finale della Coppa d'Africa 2025, tra Senegal e Marocco. La partita si svolge a Rabat, al Prince Moulay, e rappresenta l’atto conclusivo di un torneo che ha visto le migliori squadre del continente confrontarsi per il titolo. Questa finale mette di fronte due squadre di grande valore e tradizione, offrendo agli appassionati un incontro di elevata qualità e prestigio.

Domenica 18 gennaio la Coppa d’Africa arriva all’ultimo atto. Senegal-Marocco, finale della TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations Morocco 2025, si gioca a Rabat, al Prince Moulay Abdellah Stadium, con calcio d’inizio alle 20 locali. Il Senegal arriva all’appuntamento dopo l’1-0 all’Egitto a Tangeri, mentre il Marocco – padrone di casa – ha staccato il biglietto in una semifinale tiratissima, eliminando la Nigeria ai rigori, sempre a Rabat. All’alba, a Salé, l’erba è troppo perfetta per essere solo erba. Non perché brilli, ma perché non porta segni. Niente buche, niente rimbalzi stonati. È un campo che ti dice subito una cosa: qui il calcio non è un ‘incidente’, è un metodo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Senegal-Marocco è la migliore finale possibile della Coppa d'Africa Leggi anche: Coppa d'Africa, la finale sarà Marocco-Senegal Leggi anche: Senegal-Marocco, finale Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Coppa d’Africa è il giorno delle semifinali | tutto il Marocco si ferma per la sfida alla Nigeria Salah ritrova Mané. Senegal-Marocco è la migliore finale possibile della Coppa d'Africa - Quelli delle due finalisti sono i due movimenti più completi e competitivi del continente, quelli che riescono a dissipare meno talento ... ilfoglio.it

ULTIMO ATTO! Senegal-Marocco per la Coppa d'Africa!

Domenica 18 alle ore 20 finalissima Marocco-Senegal. Chi vincerà - facebook.com facebook

Finale #CoppadAfrica2026: #SenegalMarocco! Il Marocco di Regragui sfida il Senegal nell'ultima danza di Mané. #Cizmic a RS: «Marocco favorito dal fattore campo e dalla difesa, ma i campioni senegalesi hanno un'esperienza unica: 3 finali in 4 x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.