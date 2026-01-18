Il Marocco si prepara alla finale della Coppa d’Africa contro il Senegal, con Brahim Diaz tra i protagonisti. Il talento del Real Madrid ha contribuito al successo della squadra, portando in campo la sua esperienza e determinazione. Questa partita rappresenta un importante momento di crescita e di riconoscimento per il calcio marocchino, che sogna di conquistare il titolo in una sfida di alto livello internazionale.

In Marocco dicono grazie ai bisnonni di Brahim Diaz: è merito della loro storia di emigrazione se il bisnipote, giocatore del Real Madrid e capocannoniere della Coppa d’Africa con 5 reti, indossa la maglia dei Leoni dell’Atlante. Diaz è nato a Malaga, parla solo spagnolo e non mastica né arabo, né francese, le due principali lingue del Marocco. Conosce poco anche del paese, scelto nel calcio dopo essere stato snobbato dalla Roja. Ma in Marocco badano al sodo e sono pazzi di lui: è la grande speranza di rivedere la nazionale campione d’Africa 50 anni dopo l’unico successo nel torneo continentale, nel lontano 1976. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

