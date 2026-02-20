Il Milan ha deciso di alzare la voce dopo le recenti decisioni arbitrali. La causa è la percezione di numerosi errori, in particolare nella partita con il Como, diretta da Mariani. Il club ha inviato una lettera ai vertici dell’Aia, chiedendo maggiore attenzione e meno sviste che influenzano il risultato delle partite. I rossoneri sono stanchi di decisioni discutibili che pesano sulla loro classifica. La richiesta è chiara: “Basta errori, vogliamo giustizia in campo”.

Il giorno dopo Milan-Como, la rabbia per l’infortunio di Pavlovic, colpito duramente alla tibia sinistra da Van der Brempt, si mischia all’amarezza per la scelta dell’arbitro Mariani di non estrarre neppure il cartellino giallo per il difensore. Anche perché dal campo è sembrato subito evidente che l’intervento del giocatore di Fabregas fosse particolarmente duro e soprattutto pericoloso. A Milanello e in via Aldo Rossi, a mente fredda e dopo aver rivisto l’azione al replay (molti non ne avevano bisogno.), nessuno si spiega perché non ci sia stato un richiamo da parte del Var e, di conseguenza, il cartellino rosso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Milan ora si fa sentire. Chiamata del club ai vertici dell'Aia: "Ora basta errori"

Leggi anche: Arbitri, ora basta: il Milan si è fatto sentire con l’AIA. Ecco tutti i temi della protesta rossonera

Leggi anche: Milan penalizzato dagli arbitri? Il club adesso sbotta e si fa sentire! Il retroscena sulla telefonata all’AIA post Como

Como-Milan 1-3, l'intervista a Sky Sport di Fabregas: Partita decisa dalla qualità di Rabiot

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.