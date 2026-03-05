Violentò i suoi alunni alle scuole elementari | ex maestro dovrà risarcire 868mila euro al Ministero

Un ex maestro delle scuole elementari è stato condannato a risarcire circa 868 mila euro al Ministero dell’Istruzione. La decisione è stata presa dalla sezione giurisdizionale della Lombardia della Corte dei conti in relazione a un procedimento legale. Il giudice ha stabilito l’obbligo di pagamento a seguito di un procedimento che coinvolge il passato professionale dell’uomo.

Bergamo, 5 marzo 2026 – Dovrà risarcire il ministero dell’Istruzione per circa 868mila euro. Così ha deciso la sezione giurisdizionale della Lombardia della Corte dei conti, che si è pronunciata sul caso. La vicenda riguarda l’ex maestro elementare di 76 anni, condannato in via definitiva (all’esito di un giudizio con rito abbreviato) a dieci anni per violenza sessuale su diversi dei bambini di cui era insegnante in una scuola primaria della Bassa orientale. Il ministero che a sua volta aveva risarcito le famiglie delle vittime. La ricostruzione della vicenda. La vicenda, finita sul tavolo dei giudici contabili, comincia nel 2020, quando l’Ufficio scolastico regionale aveva presentato una denuncia per danni nei confronti dell’ex maestro, che aveva finito di scontare la sua pena proprio nell’aprile di quell’anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Violentò i suoi alunni alle scuole elementari: ex maestro dovrà risarcire 868mila euro al Ministero Italia, muore in maniera atroce. La svolta shock: “Il Ministero dovrà risarcire un milione di euro!”La Corte di Appello di Lecce ha messo la parola fine a una lunga battaglia giudiziaria, confermando la condanna del Ministero della Giustizia al... Carta docente 2025/26, al via il decreto. “Quasi” 400 euro ciascuno + fondi alle scuole. Oggi alle 15 riunione al MinisteroCarta docente finalmente in dirittura di arrivo il decreto che disciplinerà importo e criteri per l'anno scolastico 202526.