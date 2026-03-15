Sfida Battaglia-Canale-Muraca alle primarie seggi aperti fino alle 20 | come e dove si vota

Oggi si svolgono le primarie del centrosinistra a Reggio Calabria, con i seggi aperti fino alle 20. I cittadini sono chiamati a scegliere tra Battaglia, Canale e Muraca il candidato che rappresenterà il partito alle prossime elezioni amministrative. Le urne sono state allestite in diverse sedi distribuite sul territorio, consentendo agli elettori di esprimere la propria preferenza.

Stasera il verdetto con il nome prescelto dagli elettori che si contenderà la fascia tricolore di primo cittadino alle prossime elezioni comunali di maggio Il giorno delle primarie del centrosinistra è arrivato. Stasera il verdetto delle urne svelerà il nome del candidato prescelto dai votanti che farà parte della sfida elettorale alle prossime elezioni amministrative come aspirante sindaco di Reggio Calabria. Seggi aperti dalle ore 9 alle 20. Possono partecipare al voto tutti i cittadini che abbiano compiuto 16 anni di età muniti di documento ufficiale che riporti la residenza nel Comune di Reggio Calabria, previa sottoscrizione della Carta dei valori del centrosinistra reggino e versamento del contributo minimo di un euro. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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