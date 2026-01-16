Geppi Cucciari e Victoria Cabello, con Splendida Cornice, dimostrano come una televisione ben scritta possa valorizzare la qualità e l’intelligenza dell’intrattenimento. La loro collaborazione ci ricorda un’epoca in cui la sperimentazione e il coraggio erano alla base del successo televisivo. Un esempio di come il buon contenuto possa offrire un’esperienza autentica, lontana da eccessi e sensazionalismi.

L'incontro tra le due conduttrici riporta alla mente un’epoca in cui sperimentare era possibile e l’intrattenimento nasceva dal rischio e dall’intelligenza. Una lezione su cosa manca oggi ai grandi palcoscenici generalisti. E forse al Festival. Se amiamo così tanto Splendida Cornice è perché ci ricorda che la televisione, oltre a essere puntellata di idee riciclate e naftalina come purtroppo succede oggi, è anche il terreno perfetto per sperimentare, dare libero sfogo alla creatività più sfrigolante e, soprattutto, divertirsi. Una missione che era il principio cardine di un altro programma, Victor Victoria, che in anni in cui si aveva davvero carta bianca per provare a percorrere nuove strade ha dimostrato quanto la televisione poteva dare quando di mezzo c'erano la scrittura e il carisma. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Geppi Cucciari e Victoria Cabello insieme a Splendida Cornice ci ricordano cosa può essere la tv quando è scritta bene (e perché forse Sanremo dovrebbe darlo a loro)

Leggi anche: Splendida Cornice su Rai3 con Geppi Cucciari: ospiti puntata 6 novembre

Leggi anche: Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 6 novembre 2025

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Ultima puntata di Splendida cornice, anticipazioni di stasera 15 gennaio. Tra gli ospiti: Anna Ferzetti, Marco D’Amore, Victoria Cabello e Roberto Vecchioni; Splendida Cornice, Victoria Cabello e Roberto Vecchioni per la prima puntata del 2026: gli ospiti del 15 gennaio; Splendida Cornice torna con Anna Ferzetti, Victoria Cabello e Roberto Vecchioni tra gli ospiti; Victoria Cabello, il ritorno in tv e la malattia di Lyme: Pechino Express mi ha fatto ritornare la voglia di rimettermi in gioco.

Ultima puntata di Splendida cornice, anticipazioni di stasera 15 gennaio. Tra gli ospiti: Anna Ferzetti, Marco D’Amore, Victoria Cabello e Roberto Vecchioni - Come da tradizione non mancheranno la supervisione ortografica di Andrea Maggi e i reportage d'arte a cura di Alessandro Arcodia. corrieredellumbria.it