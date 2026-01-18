Dacci i soldi o ti spacchiamo la faccia parcheggiatori abusivi arrestati per estorsione

Due parcheggiatori abusivi di Catania sono stati arrestati per estorsione dopo aver minacciato un automobilista. Gli agenti di polizia, intervenuti prontamente, hanno fermato i due uomini di 26 e 45 anni, interrompendo così un episodio di pressione illecita. L’intervento ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per contrastare comportamenti illegali nelle aree di sosta.

Il conducente ha fatto presente di avere il ticket per la sosta e di pagare il dovuto direttamente nel parcometro autorizzato. Per tutta risposta, i due parcheggiatori abusivi hanno iniziato ad insultare Non si sono piegati alle insistenti richieste di denaro di due parcheggiatori abusivi e, immediatamente, hanno chiesto aiuto agli agenti della polizia che hanno individuato, bloccato e arrestato i due malviventi di 26 e 45 anni, entrambi catanesi. Dopo aver trascorso una serata in compagnia di amici, i due giovani di 21 e 25 anni si stavano dirigendo verso il piazzale Amts di piazza Borsellino per riprendere l’auto, quando sono stati avvicinati dai due uomini che, in modo diretto, hanno chiesto loro insistentemente qualche moneta per la sosta dell’auto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

