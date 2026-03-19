Scuole dimensionate | come vengono predisposte le graduatorie interne per individuare eventuali sovrannumerari
Ogni anno, le scuole vengono organizzate attraverso un piano di riorganizzazione regionale basato sul numero di studenti iscritti. Per individuare eventuali insegnanti sovrannumerari, vengono predisposte graduatorie interne che valutano i docenti in servizio. Queste graduatorie consentono di definire quali insegnanti siano assegnati alle diverse classi o eventualmente considerati in eccesso, in base alle esigenze di ogni istituzione.
Il dimensionamento scolastico è un piano di riorganizzazione della rete scolastica regionale, che viene stabilito annualmente in funzione della popolazione studentesca e del numero di iscritti in un’istituzione scolastica. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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