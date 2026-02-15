Scuola Superiore Sant' Anna il futuro inizia ora | consegnati i diplomi a 209 allievi

Consegnati dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa i diplomi di Primo Livello, Secondo Livello, Licenza, Dottorato alle allieve e allievi che hanno concluso i rispettivi corsi di studio (209 in totale: 88 allieve e allievi di Primo Livello, Secondo Livello e Licenza; 121 allieve e allievi dei Dottorati di ricerca). La cerimonia si è svolta sabato 14 febbraio a partire dalle ore 10 nell'Aula Magna della sede centrale. Presenti il rettore Nicola Vitiello, la prorettrice Gaetana Morgante, i presidi delle classi accademiche Christian Cipriani e Alberto Di Minin, il rappresentante dei coordinatori PhD Alessio Moneta.