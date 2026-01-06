Scomparsa di Pier Francesco Guarguaglini | il cordoglio della Scuola Superiore Sant' Anna

La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Pier Francesco Guarguaglini, ex allievo e ingegnere, deceduto all’età di 88 anni. Il rettore Nicola Vitiello e l’intera comunità ricordano con rispetto il contributo e il percorso professionale di Guarguaglini, condividendo il dolore per questa perdita.

Il professor Nicola Vitiello, rettore della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, esprime a nome dell’intera comunità il cordoglio per la scomparsa dell’ex allievo Pier Francesco Guarguaglini, ingegnere, deceduto all’età di 88 anni. “L’Italia perde con Pier Francesco Guarguaglini un uomo di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Scomparsa di Pier Francesco Guarguaglini: il cordoglio della Scuola Superiore Sant'Anna Leggi anche: Morto Pier Francesco Guarguaglini, ex presidente di Finmeccanica Leggi anche: Nasce la 'Purpose Academy' promossa da Nativa Campus e dalla Scuola Superiore Sant'Anna Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Morto a 88 anni Pier Francesco Guarguaglini, “grande manager di Stato”. Per anni guida di Finmeccanica; Morto a 88 anni Pier Francesco Guarguaglini, ex presidente di Finmeccanica; Morto Pier Francesco Guarguaglini, l'ex manager di Finmeccanica - Leonardo salutato da Crosetto: Un amico; Addio a Pier Francesco Guarguaglini: «Ha reso grande Finmeccanica», il cordoglio di Crosetto. Morto a 88 anni Pier Francesco Guarguaglini, “grande manager di Stato”. Per anni guida di Finmeccanica - Nato in Toscana, dopo gli studi in Usa cominciò una carriera di altissimo livello ... lanazione.it

Morto a 88 anni Pier Francesco Guarguaglini, ex presidente di Finmeccanica - Che la terra ti sia lieve, Piero" ha scritto il ministro della Difesa Guido Crosetto in un post su X ... tg24.sky.it

Morto Pier Francesco Guarguaglini, Crosetto: «Ci lascia uno straordinario manager di Stato» - Guarguaglini, ex ad e presidente di Finmeccanica (oggi Leonardo), guidò l’espansione del gruppo tra successi industriali e inchieste ... msn.com

Il Gruppo Leonardo esprime il proprio cordoglio per la scomparsa dell’Ing. Pier Francesco Guarguaglini, uomo di straordinaria professionalità e visione che ha segnato la storia del gruppo contribuendo alla sua crescita e alla sua affermazione a livello globale. x.com

Dal Concerto dedicato a Pier Paolo Pasolini a 50 anni dalla scomparsa. Abbiamo eseguito musiche del grande Johann Sebastian Bach. Nel breve video Adagio dal doppio Concerto BWV 1060 per Oboe solista, Violino solista ed Orchestra. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.