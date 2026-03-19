Il governo sta preparando la firma dei contratti per i dipendenti pubblici, con un focus particolare sulla scuola, che conta circa 1,3 milioni di lavoratori. Per questa categoria si parla di un aumento di circa 143 euro, mentre i rinnovi riguardano anche altri settori del pubblico impiego. L’obiettivo è portare avanti le trattative in tempi rapidi e definire i dettagli economici.

Il governo accelera sui rinnovi dei contratti dei dipendenti pubblici, e in particolare su quello della scuola, che da solo ingloba 1,3 milioni di lavoratori, un terzo del totale di quelli impiegati nella Pa. «Il prossimo 1° aprile potrebbe essere raggiunta la firma dell’accordo economico del contratto del comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027», ha annunciato oggi il presidente dell’Aran, Antonio Naddeo, intervenendo al XIII Congresso Snals-Confsal, in corso a Roma. Previsto un incremento medio delle retribuzioni di 143 euro lordi mensili. Gli arretrati per il periodo 2025-2027 sono stimati invece mediamente in 1.600 euro. Il sorpasso Il 24 marzo e il 1° aprile sono in programma all'Aran, l'agenzia che tratta con i sindacati i rinovi dei contratti del pubblico impiego, due riunioni decisive. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Scuola, contratto verso la firma: in arrivo 143 euro ?di aumento per 1,3 milioni di dipendenti pubblici

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