Contratto scuola aumenti di 143 euro per i docenti e nuove agevolazioni per il personale Ata

Il contratto scuola ha previsto un aumento di circa 143 euro al mese per i docenti e introduce nuove agevolazioni per il personale Ata, tra cui strumenti di welfare e possibilità di accedere a mutui e prestiti con condizioni più vantaggiose. La firma di questo accordo coinvolge le rappresentanze sindacali e le istituzioni scolastiche. La decisione riguarda tutti i lavoratori del settore.