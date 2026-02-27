Contratto scuola aumenti di 143 euro per i docenti e nuove agevolazioni per il personale Ata
Il contratto scuola ha previsto un aumento di circa 143 euro al mese per i docenti e introduce nuove agevolazioni per il personale Ata, tra cui strumenti di welfare e possibilità di accedere a mutui e prestiti con condizioni più vantaggiose. La firma di questo accordo coinvolge le rappresentanze sindacali e le istituzioni scolastiche. La decisione riguarda tutti i lavoratori del settore.
Il rinnovo del contratto della scuola prevede per i docenti un aumento medio di 143 euro al mese, strumenti di welfare e accesso a mutui e prestiti agevolati. Il tavolo negoziale con i sindacati è fissato per l'11 marzo 2026. Ecco tutte le novità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Anief firma il contratto scuola 2022-2024: aumenti di 150 euro per i docenti e 110 euro per il personale ATA con arretrati fino a 1.948 euro lordiIl sindacato Anief ha firmato il contratto scuola 2022-2024 presso l’ARAN il 23 dicembre.
Firmato il nuovo contratto per la scuola: aumenti, arretrati e bonus per docenti e personale AtaÈ finalmente arrivata l'attesa firma definitiva del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale docente e Ata delle scuole italiane.
Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia.
Temi più discussi: Contratto scuola, nuovi aumenti di 143 euro: le novità; Contratto scuola 2025-2027: sbloccati 3,3 miliardi. Sul tavolo aumenti medi di 143 euro lordi, 416 euro lordi in tre anni; Rinnovo Contratto Scuola 2025-2027: al via la trattativa all’Aran. Aumenti stipendiali, formazione e nuove funzioni; Contratto scuola, aumenti e formazione al centro delle trattative.
Rinnovo contratto scuola 2025/2027, ecco gli aumenti e le novità per docenti e ATAFirmato l'atto di indirizzo: ecco i dettagli sugli incrementi salariali e le nuove misure per la formazione ... informazionescuola.it
Contratto scuola, sul tavolo nuovi aumenti di 143 euro e mutui agevolati per i professoriLeggi su Sky TG24 l'articolo Contratto scuola, sul tavolo nuovi aumenti di 143 euro e mutui agevolati per i professori ... tg24.sky.it
Buongiorno, avrei una domanda. Lavoro in una scuola media da interpello, ho un contratto fino al 30 giugno (sono davvero poche ore). È possibile eventualmente lasciare il posto per un interpello da 18 ore in un’altra scuola con contratto fino all’8 giugno - facebook.com facebook