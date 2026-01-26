Un uomo di 60 anni è stato denunciato dopo aver scritto minacce e imbrattato i muri di Marina di Pietrasanta. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire i motivi di questi atti. La vicenda è sotto controllo e si stanno adottando le misure necessarie per garantire la sicurezza e il rispetto delle norme nel territorio.

Il presunto autore delle minacce e degli imbrattamenti che, lo scorso dicembre, hanno colpito i muri di Marina di Pietrasanta è stato identificato. L’uomo, un sessantenne originario di Rimini ma domiciliato nella località versiliese, è stato denunciato per offesa all’onore dei Capi di Stato, minaccia, istigazione a delinquere e deturpamento e imbrattamento di cose altrui. L’identificazione è stata resa possibile da una complessa attività investigativa condotta dai Carabinieri della Compagnia di Viareggio con il supporto del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Lucca. L’indagine ha permesso di risalire all’autore delle scritte minacciose rivolte alle massime Istituzioni Nazionali e locali. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scritte minacciose e ingiuriose contro le istituzioni sui muri di Marina di Pietrasanta, denunciato 60enne

Approfondimenti su scritte minacciose

Nel Quartiere Ferrovia di Foggia si sono verificati episodi di vandalismo durante la notte, con scritte e simboli riconducibili all’estetica brigatista apparsi su alcuni edifici di via Trento e via Montegrappa.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su scritte minacciose

Argomenti discussi: Atto di intimidazione contro la Presidente del Consiglio Ranfa: Non è un fatto isolato. Solidarietà dal Pd.

Orvieto, l'assessore Sacripanti nel mirino di scritte ingiuriose su un muro di Ciconia. Le reazioniSacripanti, drogato e spacciatore. Questo ha scritto un anonimo a Orvieto, sul muro esterno del centro commerciale di Ciconia, in via degli Eucalipti. La scritta, eseguita ... ilmessaggero.it

FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «SALVINI, BIGNAMI (FDI): SCRITTE MINACCIOSE DA CONDANNARE, SERVE RISPOSTA FERMA»Di fronte alle scritte minacciose comparse contro Matteo Salvini sulla sede della Lega a Modena non si può restare in silenzio. A lui va la solidarietà ... agenziagiornalisticaopinione.it

FONTANAFREDDA. IL COMMENTO DELL’EX SINDACO CLAUDIO PERUCH Un bel tacer non fu mai scritto . Brevi considerazioni sulla vicenda delle scritte buffonesche del bar “da Geo” Scrivo in qualità di cittadino e già sindaco del Comune di Fontanafredda - facebook.com facebook