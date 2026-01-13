Scooby-Doo che fine ha fatto la nuova serie live-action Netflix?

Qual è lo stato attuale della nuova serie live-action di Scooby-Doo su Netflix? Dopo l'annuncio senza grande clamore e le prime indiscrezioni emerse nel 2024, ci sono segnali che il progetto stia avanzando concretamente. Sebbene i dettagli siano ancora pochi, si ipotizza che la produzione sia in corso o in fase di sviluppo. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti ufficiali per conoscere il destino di questa attesa serie.

Tempo fa era stata annunciata senza troppi clamori una serie live-action che avrebbe seguito l'amatissimo gruppo investigativo e l'iconico alano protagonisti in una nuova avventura Dopo le prime indiscrezioni e voci su una serie live-action di Scooby-Doo! su Netflix emerse nel 2024, ora ci sono forti indicazioni che il progetto stia finalmente procedendo dietro le quinte. Nel comunicato stampa risalente al marzo 2025 che annunciava ufficialmente la serie, il vicepresidente delle serie Netflix, Peter Friedlander, aveva condiviso il suo entusiasmo, affermando: "La Mystery, Inc. è tornata in attività! Siamo entusiasti di portare Scooby-Doo in televisione come serie live-action per la prima volta".

