Netflix ha annunciato la scelta di una nuova attrice per interpretare Daphne nella serie live-action di Scooby-Doo, suscitando entusiasmo tra i fan. La decisione deriva dalla necessità di trovare un volto che incarnasse perfettamente il personaggio e portasse freschezza alla produzione. La candidata selezionata ha già recitato in altri progetti televisivi, mostrando grande versatilità. La produzione si prepara a iniziare le riprese, con un’attenzione particolare alla fedeltà dei dettagli e ai personaggi iconici. La data di uscita si avvicina.

Poco più di un anno fa è arrivata la notizia che Netflix avrebbe collaborato con uno dei produttori televisivi più importanti di Hollywood per un altro reboot di alto profilo, dando vita a una nuova versione live-action di Scooby-Doo. In precedenza era stato riportato che il creatore dell’Arrowverse, Greg Berlanti, avrebbe ricoperto il ruolo di produttore esecutivo della serie, con Josh Appelbaum e Scott Rosenberg come showrunner. Da allora, gli aggiornamenti sul progetto sono stati praticamente inesistenti. Ora però la serie ha ricevuto il suo primo vero update dopo mesi di silenzio, una conferma che il progetto sta finalmente prendendo la giusta direzione. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - La serie live-action di Scooby-Doo di Netflix ha trovato la sua Daphne (e la scelta sembra perfetta)

