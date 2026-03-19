scontro fra auto e furgone a pomarance due feriti

Questa mattina a Pomarance, intorno alle 11,30, si è verificato uno scontro tra un'auto e un furgone sulla strada comunale di Cerreto-Canova. Nell'incidente sono rimaste ferite due persone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Pomarance (Pisa), 19 marzo 2026 – Grave incidente stradale questa mattina a Pomarance, intorno alle 11,30 sulla strada comunale di Cerreto-Canova. Un’auto e un furgone (che trasportava materiale edile) si sono scontrati frontalmente. Il sinistro ha provocato il ferimento dei due conducenti. La squadra dei vigili del fuoco di Pisa intervenuta sul posto ha collaborato con il personale sanitario del 118 per estrarre una delle due persone dall’abitacolo. Quest’ultimo è stato trasferito all’ospedale con l’elisoccorso regionale Pegaso. Sul posto anche le ambulanze della Misericordia di Pomarance e di Castelnuovo Val di Cecina e i carabinieri di Larderello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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