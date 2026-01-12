Due feriti nello scontro fra un furgone e un camion compattatore dei rifiuti

Nella mattina del 12 gennaio, lungo la provinciale 3 a Orentano, si è verificato uno scontro tra un furgone e un camion compattatore dei rifiuti. L’incidente, avvenuto intorno alle 6, ha causato il ferimento di due persone. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

CASTELFRANCO DI SOTTO – Un violento scontro tra due mezzi pesanti ha scosso le prime luci dell’alba. Erano circa le 6 di questa mattina (12 gennaio) quando, lungo la provinciale 3 in località Orentano, un furgone e un compattatore per la raccolta dei rifiuti si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine. L’impatto è stato particolarmente severo, tanto da richiedere l’intervento immediato di una squadra dei vigili del fuoco di Pisa. I pompieri hanno dovuto lavorare con estrema precisione per liberare il conducente del furgone, un uomo di 59 anni, rimasto incastrato tra le lamiere accartocciate del proprio veicolo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

