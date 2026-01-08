Morto Filippo Maria Carlini fondatore della pro loco di San Martino al Cimino

È deceduto Filippo Maria Carlini, fondatore della Pro Loco di San Martino al Cimino. La sua attività ha contribuito alla promozione del territorio e allo sviluppo della comunità locale. La sua perdita è un momento di riflessione sulla dedizione e l’impegno dedicati a valorizzare il patrimonio e la cultura del borgo. La comunità si unisce nel ricordo di un uomo che ha lasciato un segno importante nella storia di San Martino al Cimino.

