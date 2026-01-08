Morto Filippo Maria Carlini fondatore della pro loco di San Martino al Cimino
È deceduto Filippo Maria Carlini, fondatore della Pro Loco di San Martino al Cimino. La sua attività ha contribuito alla promozione del territorio e allo sviluppo della comunità locale. La sua perdita è un momento di riflessione sulla dedizione e l’impegno dedicati a valorizzare il patrimonio e la cultura del borgo. La comunità si unisce nel ricordo di un uomo che ha lasciato un segno importante nella storia di San Martino al Cimino.
Lutto a San Martino al Cimino per la scomparsa di Filippo Maria Carlini, un uomo che ha legato indissolubilmente il suo nome alla valorizzazione del borgo e alla nascita dell'associazionismo locale. Carlini non è stato solo un cittadino attivo, ma un vero e proprio pioniere del movimento delle. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Leggi anche: Arsenico nei parametri, torna potabile l'acqua a San Martino al Cimino
Leggi anche: Troppo arsenico, acqua non potabile a San Martino al Cimino: la lista delle zone interessate
Treviso città | La città piange Filippo: morto a 27 anni mentre si trovava a Barcellona - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.