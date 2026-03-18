Un incidente si è verificato oggi sulla Statale 38 al Campone, vicino a Tirano, alle ore 17:50. Un'auto e uno scooter sono entrati in collisione, provocando la morte di un uomo di 62 anni che viaggiava a bordo dello scooter. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, ma l’uomo non è stato possibile salvarlo. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

Tirano (Sondrio), 18 marzo 2026 – Un uomo, classe 1963, poco prima delle 18 di oggi, mercoledì 18 marzo, ha perso la vita sul tratto di Statale 38 noto come “Campone” a seguito dell’impatto tra il suo scooter e un’auto, una piccola monovolume Mercedes, condotta da una donna di 40 anni: quando sul posto sono giunti i soccorsi, l’elicottero di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) decollato da Caiolo e un’ambulanza, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, di 62 anni. Incidente a Tirano (AnsaAnp) La dinamica al vaglio delle forze dell’ordine Sebbene le cause esatte dell’incidente siano in via di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tragedia sulla Statale 38 al Campone, scontro tra auto e scooter: morto 62enne

Articoli correlati

Tragedia a Milano, scontro tra mini-auto e scooter: morto un uomo di 52 anniUn uomo di 52 anni ha perso la vita a seguito di un grave incidente stradale avvenuto poco dopo mezzogiorno di oggi, lunedì, 16 febbraio, in via...

Leggi anche: Incidente sulla Cristoforo Colombo, scontro tra auto e scooter: un morto

Contenuti e approfondimenti su Tragedia sulla Statale 38 al Campone...

Temi più discussi: Sondrio, incidente sulla Statale 38 alla Sassella: quattro feriti e traffico in tilt; Maxi incidente tra quattro auto, la tragedia: due morti (un uomo e la suocera) e due bimbe ferite; Schianto frontale tra due auto, morto un uomo di 38 anni [FOTO]; Violento frontale tra due auto: 38enne perde la vita [FOTO].

Grave incidente a Tirano: una vittima sulla Statale 38, pesanti ripercussioni sulla viabilitàUn grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 18 Marzo, lungo la strada statale 38 ... valtellinanews.it

Sondrio, incidente sulla Statale 38 alla Sassella: quattro feriti e traffico in tiltSondrio, 16 marzo 2206 – Incidente stradale, verso le 13.30 di lunedì, lungo la Strada statale 38 (SS38), poco prima della rotatoria della Sassella provenendo da Sondrio. A scontrarsi un mezzo pesante ... ilgiorno.it

Tragedia a Bergamo. Un donna è stata uccisa dal marito e poi avrebbe tentato di togliersi la vita. L'omicidio è avvenuto nella mattina di oggi, mercoledì 18 marzo. L'uomo si troverebbe in questura. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulla vitima e su facebook

Tragedia in via Capelli, bimbo di un anno muore soffocato da un boccone x.com