Sciopero scuola 12 e 13 gennaio | adesioni allo 0,82% e 0,84% I dati del Ministero

Questa mattina il Ministero dell’Istruzione ha reso noti i dati ufficiali sulle adesioni allo sciopero del 12 e 13 gennaio. Le percentuali sono basse: solo lo 0,82% il primo giorno e l’1,84% il secondo, secondo quanto riferito dal Ministero. Le manifestazioni hanno coinvolto poche persone, a conferma di una partecipazione molto contenuta rispetto alle attese delle organizzazioni sindacali.

Le informazioni riguardano il personale docente e ATA e derivano dalle rilevazioni effettuate dalle istituzioni scolastiche tramite l’apposita funzione presente sul portale SIDI, in applicazione della Legge n. 1461990. Per la prima giornata di sciopero, le scuole che hanno trasmesso i dati sono state 6.396 su un totale di 7.671, pari all’83,38%, comprese le istituzioni scolastiche di Trento e Bolzano. Le adesioni del personale sono state pari a 7.869 unità, corrispondenti allo 0,82% delle 959.229 unità tenute al servizio. Nel conteggio non rientrano le 87.092 unità di personale assente per motivazioni diverse dallo sciopero, come malattia, ferie o permessi.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Sciopero Scuola

Il Ministero ha annunciato lo spostamento dello sciopero nazionale del settore scuola, originariamente previsto per il 9 e 10 gennaio, che si svolgerà invece lunedì 12 e martedì 13 gennaio.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato i dati definitivi sull’adesione allo sciopero della scuola del 12 dicembre, che si attesta al 4,62%.

Ultime notizie su Sciopero Scuola

