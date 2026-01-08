Carabinieri salvano un sannita 80enne disperso nella neve

I carabinieri di un comune sannita hanno rintracciato un uomo di 80 anni disperso nella neve. Dopo ore di ricerche notturne, l’anziano è stato trovato in un bosco in stato di ipotermia. L’intervento tempestivo ha evitato conseguenze più gravi, dimostrando l’efficacia delle operazioni di soccorso e l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini.

