Carabinieri salvano un sannita 80enne disperso nella neve
I carabinieri di un comune sannita hanno rintracciato un uomo di 80 anni disperso nella neve. Dopo ore di ricerche notturne, l’anziano è stato trovato in un bosco in stato di ipotermia. L’intervento tempestivo ha evitato conseguenze più gravi, dimostrando l’efficacia delle operazioni di soccorso e l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini.
Dopo le ricerche notturne, l'uomo è stato trovato in stato di ipotermia in un bosco Una chiamata nella notte ha trasformato una potenziale tragedia in un salvataggio eroico. Nelle prime ore dell'8 gennaio 2026, i Carabinieri della Compagnia di San
