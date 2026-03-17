Sci di fondo Coppa del Mondo Lake Placid | ultima tappa in carriera per Pellegrino Otto azzurri negli USA dal 20 al 22 marzo

L'ultima tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo si svolge a Lake Placid dal 20 al 22 marzo. Il campione valdostano è alla fine della sua carriera e guida la squadra italiana composta anche da Carollo, Barp e Graz, quest’ultimo medagliato di bronzo nella staffetta a Milano-Cortina 2026. Otto azzurri partecipano alla competizione negli Stati Uniti.

Il campione valdostano guida la spedizione italiana che comprende anche Carollo, Barp e Graz, medagliati di bronzo nella staffetta a Milano-Cortina 2026. Dal 20 al 22 marzo individuale in classico, sprint e mass start in tecnica libera. Si chiude così la stagione di Coppa del Mondo. La Coppa del Mondo di sci di fondo si chiude a Lake Placid, nello stato di New York, con la tappa conclusiva della stagione. Un appuntamento speciale, carico di emozione, perché per Federico Pellegrino si tratta dell’ultima gara in carriera nel massimo circuito internazionale. Il campione valdostano guiderà una squadra azzurra composta da otto atleti sulle nevi americane, pronta a chiudere in bellezza una stagione intensa. 🔗 Leggi su Sportface.it

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