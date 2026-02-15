Referendum Nordio attacca | Al Csm un meccanismo para-mafioso Schlein | Gravissimo Meloni prenda le distanze

Carlo Nordio ha accusato duramente il Consiglio superiore della magistratura, definendo il sistema di nomine dei giudici un “meccanismo para-mafioso”. La sua dichiarazione deriva dalla proposta di introdurre il sorteggio tra le modalità di selezione, sostenendo che l’attuale metodo favorisce favoritismi e corruzione. In un’intervista rilasciata ai quotidiani del gruppo Nord-Est Multimedia, il ministro della Giustizia ha sottolineato come le pratiche interne dell’organo ricordino metodi tipici delle organizzazioni criminali. La reazione di Giorgia Meloni non si è fatta attendere, con la leader di Fratelli d’Italia che ha chi

Il sistema delle nomine dei magistrati è un " meccanismo para-mafioso ". In un'intervista pubblicata sui quotidiani del gruppo Nord-Est Multimedia ( Mattino di Padova, Messaggero Veneto e altri) Carlo Nordio alza il livello dell'attacco alle toghe: rivendicando il sorteggio del Consiglio superiore della magistratura previsto dalla sua riforma, il ministro della Giustizia paragona i metodi dell'organo di autogoverno a quelli della criminalità organizzata. "Il sorteggio rompe questo meccanismo para-mafioso, questo verminaio correntizio, come l'ha definito l'ex procuratore antimafia Roberti, poi eletto con il Pd al Parlamento europeo.