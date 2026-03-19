Elly Schlein ha partecipato a un comizio dedicato a un referendum e nel suo intervento ha rivolto un appello per il Sì. Durante il discorso, ha commesso una gaffe che ha attirato l’attenzione sui social media, dove sono state condivise clip e commenti. Le immagini mostrano chiaramente la sua frase poco chiara, suscitando discussioni tra gli utenti online.

Elly Schlein è diventata la protagonista dei social in queste ore, soprattutto delle pagine ufficiali dei partiti di centrodestra, per via del suo appello a votare Sì, lanciato in uno degli eventi referendari e tornato prepotentemente alla ribalta dopo il poco esaltante comizio finale di mercoledì 18 marzo a Piazza del Popolo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Susanna Ceccardi (@susannaceccardi) Schlein e l’appello per il Sì che avrebbe fatto contento il nonno. Che cosa è successo? La spiegazione è presto detta: in confusione, non certo per la calca, dato che gli eventi organizzati dai promotori del No non sono stati molto affollati, come prova la piazza del Popolo desolatamente mezza deserta, la segretaria dem ha ringraziato esplicitamente i comitati per il Sì al referendum. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Schlein, che confusione: al comizio per il referendum lancia l’appello per il Sì (video). Gaffe o lapsus freudiano?

Articoli correlati

Per il referendum non è stato previsto il voto fuorisede. L’appello di Schlein al governo: “Non si può tornare indietro”Era stato sperimentato alle Europee del 2024 (ma solo per gli studenti), poi è stato replicato e ampliato anche ai lavoratori in occasione dei...

Referendum, Schlein: “Spiace che destra non abbia raccolto appello Mattarella”Regione, Bilancio in discussione: pioggia di emendamenti, oltre 500 modifiche per.

Tutto quello che riguarda Schlein che confusione al comizio per...

Temi più discussi: Meloni-Schlein, nuovo botta e risposta sull'Iran. La premier: Da me un appello sincero, da loro insulti. La leader Pd: Noi ci siamo, ma lei posi la clava; Meloni: 'La riforma della giustizia è un traguardo epocale'; Meloni va da Fedez ospite a Pulp Podcast: Sorteggio, lista con le opposizioni. Il rapper: Schlein ha rifiutato; Sondaggi politici, il campo largo in cerca di un leader: alle primarie Conte favorito su Schlein.

Meloni non si dimetterà se al Referendum vince il No, ma cosa succederà a Schlein se vince il Sì?Cosa succede a Elly Schlein se dovesse vincere il Sì al Referendum sulla Giustizia? E’ una domanda da porre, che però nessuno si chiede. Tutti a domandarsi (e a domandare alla diretta interessata), in ... strettoweb.com

Referendum, Schlein a La7: Stupratori liberi col No? Ma Meloni pensa che gli italiani siano stupidi? È il suo governo ad aver rimpatriato Al-MasriSe vince il No, stupratori liberi e bambini strappati alle madri? Ma vi pare normale che una presidente del Consiglio dica cose del genere? Pensa che gli italiani siano stupidi?. La leader del Pd El ... ilfattoquotidiano.it

Incredibile Schlein: è riuscita in un miracolo nel giro di poche ore (VIDEO) - facebook.com facebook

La piazza del “No” al referendum di Schlein, Conte e Landini dice no a tutto: “Vota sì chi ha commesso delitti”. C’è un mantra: la Costituzione è intoccabile. Di correnti, magistrati e separazione delle carriere non si parla. Di @zamnice26 x.com