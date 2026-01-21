Schianto tra tre auto a Silvaplana un ferito grave

Martedì a Silvaplana, in Engadina, si è verificato uno scontro tra tre auto lungo la Via Chantunela. L’incidente ha causato un ferito grave, intervenuto prontamente con i soccorsi. La dinamica esatta dell’incidente è in fase di accertamento. Restano in corso le indagini delle autorità locali per chiarire le cause e garantire la sicurezza sulla strada.

Martedì a mezzogiorno si è verificata una collisione tra tre veicoli sulla Via Chantunela, a Silvaplana, in Engadina. Una persona è rimasta gravemente ferita. Poco dopo le 13.30, un uomo di 66 anni stava percorrendo la strada principale da Maloja in direzione Silvaplana quando la sua auto è.

