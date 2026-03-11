A Riccione lo stage nazionale di judo Uisp | ospite d’eccezione il campione olimpico Pino Maddaloni

A Riccione si svolgerà lo stage nazionale di judo organizzato dalla Uisp, con la partecipazione di maestri e judoka provenienti da tutta Italia. L’evento si terrà sabato 14 e domenica 15 marzo e prevede sessioni di allenamento tecnico e agonistico. Tra gli ospiti d’eccezione ci sarà anche il campione olimpico Pino Maddaloni. L’occasione coinvolgerà diverse realtà del settore.

Sarà un weekend dedicato al judo quello che, sabato 14 e domenica 15 marzo, vedrà a Riccione arrivare da tutta Italia maestri e judoka per partecipare allo stage formativo tecnico e agonistico Uisp. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con il Centro Kiai Riccione, rappresenta uno dei.