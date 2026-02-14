Premi nazionali e convocazione azzurra | la scherma festeggia un 2026 da protagonista

La federazione italiana di scherma ha organizzato a Torino la Festa della Scherma 2026 per premiare atleti, maestri e società che si sono distinti negli ultimi anni. Durante l’evento, sono stati consegnati numerosi riconoscimenti, tra cui premi nazionali e inviti alla prossima convocazione della nazionale azzurra. La giornata ha visto la partecipazione di molte figure importanti del settore, che hanno ricevuto onorificenze per i risultati ottenuti. Un momento di celebrazione che testimonia la crescita della scherma in Italia e il suo impegno nel mantenere alte le proprie tradizioni.

Alla Festa della Scherma arrivano due prestigiosi riconoscimenti. Maria Chiara Testa, reduce dall’argento in Coppa del Mondo Under20 al Cairo, selezionata per gli Europei Cadetti e Giovani Si è svolta a Torino la Festa della Scherma 2026, una giornata dove la federazione italiana distribuisce vari riconoscimenti a maestri, atleti o società più meritevoli negli anni passati. Quest’anno due ottimi riconoscimenti per il Circolo Schermistico Forlivese: in primis il maestro Michele Mazzetti ha ottenuto il titolo di Seminatore d’oro, un premio molto prezioso che viene assegnato ad un “giovane tecnico selezionato fra tutte le armi, per essersi maggiormente distinto nel corso della stagione agonistica ottenendo con i propri schermidori risultati prestigiosi in campo internazionale nelle categorie giovanili olimpiche o paralimpiche”.🔗 Leggi su Forlitoday.it Scherma azzurra protagonista nel weekend: argento nella spada a squadre, Torre nei top 8 e fioretto maschile 11° Nel weekend, la scherma italiana ha ottenuto risultati significativi a livello internazionale. Premi oscar 2026 miglior attore non protagonista: nomi in corsa e favorita Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: SETTORE GIOVANILE: FOGLIARO E REITA CONVOCATI IN NAZIONALE UNDER 18; Quattro bianconeri convocati dalle Nazionali Azzurre; Italrugby, gli Azzurri convocati per il match contro l’Irlanda; Playoff mondiale, Gattuso pensa di chiamare un esordiente per il playoff mondiale. Le convocazioni per le partite della Nazionale di calcio contro Estonia e Israele, che potrebbero essere decisive per i MondialiÈ stato annunciato l’elenco dei 27 calciatori convocati per le prossime partite della Nazionale italiana maschile di calcio, allenata da Gennaro Gattuso. Sono le convocazioni per le partite di sabato ... ilpost.it ‘La Cattedrale’ arriva a Catanzaro: 65 premi nazionali e applausi internazionali per lo spettacolo evento x.com Per la prima volta nella storia dell’Associazione Italiana Ingegneria Gestionale, un unico gruppo di ricerca si aggiudica due dei tre premi nazionali annuali. facebook