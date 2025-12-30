Scelta la sestina arbitrale per Lazio-Napoli
L’AIA ha ufficialmente comunicato la sestina arbitrale incaricata di dirigere la partita tra Lazio e Napoli, incontri che si svolgerà nelle prossime settimane. La designazione è parte delle procedure standard prima di ogni incontro, garantendo trasparenza e regolarità nel rispetto delle regole del calcio. La scelta degli arbitri è importante per assicurare un andamento equo e corretto del match, in attesa delle eventuali decisioni sul campo.
Designata la sestina che arbitrerà il match tra il Napoli di Conte e la Lazio di Sarri. L’AIA ha comunicato la sestina che arbitrerà il . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Leggi anche: Scelta la sestina arbitrale per Lecce-Napoli
Leggi anche: Scelta la sestina arbitrale per Napoli-Como
Scelta la sestina arbitrale per Lazio-Napoli - Designata la sestina che arbitrerà il match tra il Napoli di Conte e la Lazio di Sarri. forzazzurri.net
Scelta la sestina per il match di Supercoppa tra gli azzurri e i rossoneri Link nel primo commento - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.