Inseguimento mozzafiato | 45enne arrestato con 80 kg di rame rubato

Durante un inseguimento a Gela, un uomo di 45 anni è stato fermato dalla polizia, dopo aver tentato di bruciare cavi di rame in una zona isolata. La corsa si è conclusa con l'arresto, a seguito di una breve fuga in auto. L’intervento ha portato al sequestro di quasi 80 chilogrammi di rame rubato, mentre l’uomo è stato accompagnato in commissariato.

Un uomo di 45 anni è stato arrestato dalla polizia a Gela dopo un inseguimento in auto seguito al tentativo di bruciare cavi di rame in aperta campagna. L'arresto è avvenuto martedì scorso lungo la strada statale 117 bis, dove gli agenti hanno notato del fumo nero e alcuni individui nei pressi di un incendio. Il quarantacinquenne, sorpreso mentre bruciava cavi di rame per rimuovere la guaina di plastica, si è dato alla fuga a bordo di un furgone, inseguito dalla pattuglia per diversi chilometri lungo la strada provinciale 81. L'inseguimento si è concluso in aperta campagna, dove l'uomo è stato bloccato dopo aver tentato di divincolarsi e colpire un agente al volto.