Giornalista. La storia tra la Sambenedettese e la Ternana si intreccia con diversi calciatori che hanno indossato entrambe le maglie nel corso degli anni, dagli anni ’70 fino ai giorni nostri. Tra i nomi più recenti ci sono Stefano Visi e Gabriele Scandurra, attuale direttore generale del Matelica. Questi passaggi nel mondo del calcio contribuiscono a creare un legame tra le due squadre.

Tra Samb e Ternana sono diversi i calciatori che hanno vestito entrambe le maglie. A partire anche dagli anni ’70 con Nicola Traini e Giuseppe Valà fino a passare per Valerio Quondamatteo ed arrivare a Stefano Visi e Gabriele Scandurra (nella foto), oggi direttore generale del Matelica. L’ex attaccante è stato alla Samb nelle stagioni 200304 e 200506 con 21 gol complessivi ed a Terni nei campionati 200607 e 200708 conclusi con quattro reti. "La Samb - dice Gabriele Scandurra - nel corso della mia carriera è la società cui sono più legato. C’è anche Lucca dove ho vissuto campionati importanti ma nel cuore ho i colori rossoblù di cui sono grande tifoso". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scandurra: "La Samb alla fine si salverà"

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