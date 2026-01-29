Samb saranno tutte finali da qui alla fine

La Samb si gioca tutto. Dopo la sconfitta contro la Pianese, i dirigenti hanno deciso di parlare chiaro e di riunire il gruppo. L’obiettivo è ritrovare compattezza e riprendere la strada giusta, perché ora ogni partita diventa una finale. La squadra sa che il momento è delicato e che non ci sono più margini di errore.

Il comunicato stampa della Samb di martedì ha come obiettivo quello di ricompattare l'ambiente. Il passo falso con la Pianese ha acceso la lampadina rossa dell'allarme in casa rossoblù e questa nota diventa importante in prospettiva futura. A questa si aggiungono anche le parole di ieri del presidente Vittorio Massi a margine della presentazione all'ospedale Madonna del Soccorso del murales dell'artista offidano Davide Calvaresi che va ad abbellire la sala riunioni, realizzato dall'Ast Ascoli Piceno con l'importante sostegno della Fondazione Sambenedettese. "In questo momento serve tutto, anche un comunicato stampa.

