Maltempo minacce choc alla sindaca | Se dovessi allagarmi neanche la scorta ti salverà

Ravenna, 27 dicembre 2025 – Elena Zannoni, sindaca di Lugo e presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, dopo i timori della notte del 24, anche se in allerta rossa, verso mezzogiorno la situazione sembrava essere abbastanza tranquilla, quando vi è stato detto che era in peggioramento? “A dire la verità l’ottimismo si era diffuso più che altro tra le persone perché avevano visto passare la prima piena senza grossi problemi. Noi sapevamo che sarebbe stata una perturbazione a più ondate, con possibili rovesci importanti, ma non era chiara l’intensità delle singole ondate e i bacini interessati con precisione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

