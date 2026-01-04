Occupazione giovani 2025 29 | tra i tecnici indirizzo Amministrazione e finanza al primo posto ma anche circa 100.000 neodiplomati dei licei cercherà subito lavoro

Per il periodo 2025-2029, le previsioni occupazionali indicano una forte richiesta di tecnici specializzati, in particolare nell’indirizzo Amministrazione e finanza. Inoltre, circa 100.000 giovani diplomati da licei si inseriranno rapidamente nel mercato del lavoro. La scheda di approfondimento, pubblicata dal Ministro Valditara, analizza questi dati, evidenziando le tendenze e le esigenze occupazionali per i diplomati di secondo grado nel prossimo quinquennio.

La scheda di approfondimento, presente nella lettera recentemente pubblicata dal Ministro Valditara in vista dell'Orientamento per le iscrizioni alle prime classi, lascia emergere una serie di dati particolarmente significativi riguardanti il fabbisogno occupazionale di lavoratori in possesso di diploma di secondo grado (Licei, Tecnici e Professionali) nel periodo 2025-2029. L'articolo Occupazione giovani 202529: tra i tecnici indirizzo Amministrazione e finanza al primo posto, ma anche circa 100.000 neodiplomati dei licei cercherà subito lavoro . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

